Чизкейк «Нью-Йорк»





Чизкейк «Нью-Йорк» — это классический вариант чизкейка и один из самых популярных десертов в мире.

Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян





Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян.

Чизкейк с инжиром





Сливочный чизкейк с инжиром на шоколадной основе станет идеальным дополнением к домашнему чаепитию, особенно осенью.

Ванильно-шоколадный чизкейк без выпечки





Чизкейк без выпечки готовится гораздо легче классического варианта.

Лимонный чизкейк со сливками





Освежающий и мягкий лимонный десерт украсит как семейное чаепитие, так и праздничный стол.

Чизкейк-пахлава





Это удивительная комбинация двух вкусных десертов — чизкейка и пахлавы.

Мини-чизкейки





Мини-чизкейки готовятся в формах для кексов.

Кофейные мини-чизкейки





Рецепт мини-чизкейков со вкусом капучино для любителей кофейного аромата.