Чизкейк «Нью-Йорк»
Чизкейк «Нью-Йорк» — это классический вариант чизкейка и один из самых популярных десертов в мире.
Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян
Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян.
Чизкейк с инжиром
Сливочный чизкейк с инжиром на шоколадной основе станет идеальным дополнением к домашнему чаепитию, особенно осенью.
Ванильно-шоколадный чизкейк без выпечки
Чизкейк без выпечки готовится гораздо легче классического варианта.
Лимонный чизкейк со сливками
Освежающий и мягкий лимонный десерт украсит как семейное чаепитие, так и праздничный стол.
Чизкейк-пахлава
Это удивительная комбинация двух вкусных десертов — чизкейка и пахлавы.
Мини-чизкейки
Мини-чизкейки готовятся в формах для кексов.
Кофейные мини-чизкейки
Рецепт мини-чизкейков со вкусом капучино для любителей кофейного аромата.