Российский телеканал «Истоки» сообщил, что в понедельник, 24 октября, на предприятии по переработке мусора в городе Орле работающим там гражданам Узбекистана вручили повестки в рамках мобилизационных мероприятий.

«На предприятии по переработке мусора „Экосити“ города Орла активно вручали повестки, судя по всему, не разбирались, кому вручать. К примеру, их вручили 50 рабочим по переработке мусора. 50 человек — это целая смена, и сразу лишиться такого количества рабочих рук для предприятия непрерывного цикла — это проблема. Тем более, что 28 из них — граждане Узбекистана. Также повестки получили студенты и неслужившие орловчане», — рассказала в эфире телеканала ведущая.

«Нас вызвали в военкомат, а мы ведь граждане Узбекистана, только работаем здесь и налоги платим как положено», — отметил в комментарии телеканалу Джалилбек Курбанбаев.

Скриншот видео

В видеорепортаже также сообщалось, что работники также обратились за помощью к президенту Узбекистана. Найти видеообращение редакции не удалось.

«Газета.uz» обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел Узбекистана. Кроме того, корреспондент издания связался с руководителем предприятия Юрием Парахиным, который подтвердил информацию из телесюжета.

Он рассказал, что во вторник, 25 октября, отправился вместе со своими работниками, в том числе гражданами Узбекистана, в военный комиссариат Орла для прояснения ситуации.

«Я обратился к военкому с вопросом, почему повестки вручают гражданам Узбекистана, но на мой вопрос в военкомате только развели руками. Однако после проверки паспортов повестки у узбекистанцев забрали, сейчас они уже вернулись к работе», — рассказал «Газете.uz» Юрий Парахин.

Позже Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в России сообщило, что рабочая группа из представителей посольства Узбекистана в Москве и представительства агентства в РФ установила связь с руководством компании и гражданами. Группа выехала на место происшествия. В агентстве обещали предоставить дополнительную информацию.