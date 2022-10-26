Силы стратегического сдерживания на учениях отработали ответ на ядерную атаку против России, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Маневры прошли под руководством президента страны Владимира Путина, говорится в сообщении. Глава Минобороны, в частности, доложил верховному главнокомандующему, что в ходе тренировки отрабатываются задачи нанесения «массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

Фото: kremlin.ru

Как уточнили в Генштабе, в учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Военнослужащие произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — заявили в Кремле.

Предыдущие учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина состоялись 19 февраля. Тогда проверялась готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, тогда проводились пуски ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31, стрельба оперативно-тактического комплекса «Искандер», пуск крылатой ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля, гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата в море, межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» с подлодки «Карелия» и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.