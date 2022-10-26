Сотрудники управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и управления Службы государственной безопасности по Зангиатинскому району задержали мужчину во время получения 10 тысяч долларов за услуги посредника, сообщила пресс-служба департамента.

По данным ведомства, А. А., войдя в доверие к Х., обещал помочь ему с выделением через своих высокопоставленных знакомых субподряда на сумму 8 млрд сумов на реконструкцию участка (130−139 км) автодороги «Ташкент — Душанбе».

За свои услуги он запросил 20 тысяч долларов и при получении половины из оговорённой суммы был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.