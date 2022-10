В условиях частых периодов очень жаркой погоды сегодня живут около 559 миллионов детей в мире, что влияет на их здоровье, образование и благосостояние. К 2050 году каждый ребёнок на планете — или 2,02 миллиарда — будет подвергаться более частым волнам жары.

Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Самый холодный год за всю оставшуюся жизнь» («The coldest year of the rest of their lives»). Авторы доклада призывают государства принимать все возможные меры по адаптации населения к последствиям глобального потепления на планете, сообщает Служба новостей ООН.

В целом около 624 миллиона детей подвержены таким показателям жаркой погоды, как высокая продолжительность периодов сильной жары, тяжёлые последствия сильной жары или экстремально высокие температуры, говорится в докладе.

В Узбекистане, по оценкам ЮНИСЕФ, в 2020 году 5,4 миллиона детей до 18 лет были подвержены частым периодам жары (51%), 1,2 миллиона — длительным периодам жары (11%) и 2,5 миллиона (24%) — экстремально высоким температурам. К 2050 году — в лучшем сценарии, т. е. при условии что глобальная температура увеличится на 1,7 градуса, — эти цифры могу вырасти до 7,6 миллиона (100%), 3,8 миллиона (50%) и 2,6 миллиона (35%), при этом 2,1 миллиона (27%) будут подвержены тяжёлым последствиям сильной жары. При худшем сценарии — потеплении на 2,4 градуса — эти цифры могут быть ещё выше.

Дети, особенно малыши, более уязвимы, чем взрослые, к воздействию сильной жары, которая может вызвать серьезное обезвоживание, проблемы с дыханием, а также привести к тяжёлым заболеваниям, в том числе хроническим респираторным заболеваниям, астме и сердечно-сосудистым болезням. Высокие температуры влияют на условия жизни детей, их безопасность, их питание и доступ к воде.

«Климатический кризис — это кризис прав ребёнка. Он уже оказывает разрушительное воздействие на их жизнь и будущее… Только в этом году происходили одна климатическая катастрофа за другой», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

В докладе, в основу которого положен проведённый ЮНИСЕФ в 2021 году анализ индекса воздействия климатических рисков на детей, рассматривается влияние волн тепла на детей сейчас и в ближайшие десятилетия.

В настоящее время 23 страны находятся в «высшей категории» по воздействию экстремально высоких температур на детей. К 2050 году это число вырастет до 36 стран. В особо тяжёлых климатических условиях живут дети Буркина-Фасо, Чада, Мали, Нигера, Судана, Ирака, Саудовской Аравии, Индии и Пакистана.

К 2050 году с наиболее резким увеличением волн сильной жары столкнутся дети в северных регионах, особенно в Европе. К середине века при экстремально высоких температурах будут также жить почти половина всех детей в Африке и Азии.

Эксперты призывают в срочном порядке инвестировать в проекты по адаптации к изменению климата всех систем, от которых зависит благополучие детей. Степень разрушительного воздействия глобального потепления на детей будет зависеть от действий правительств, отметила Кэтрин Рассел. Она призвала добиваться сокращения выбросов парников газов, не допустить глобального потепления больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, и к 2050 году удвоить финансирование проектов по адаптации.

Эксперты ЮНИСЕФ призвали правительства адаптировать к новым условиям важнейшие социальные услуги — водоснабжение, санитарию и гигиену, здравоохранение, образование, питание, социальную защиту и защиту детей.

В фонде настоятельно призывают все страны подготовить своих детей к жизни в условиях изменения климата, в том числе обучать их навыкам снижения риска бедствий и прививать им «экологические навыки».