Утром 25 октября в 5:25 по ташкентскому времени Международная космическая станция с использованием грузового корабля «Прогресс МС-20» совершила манёвр уклонения от космических обломков (Predetermined Debris Avoidance Maneuver), сообщила корпорация «Роскосмос».

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) сообщило, что манёвр был осуществлён как дополнительная мера для отдаления от предполагаемого пути движения фрагмента остатков спутника радиоэлектронной и радиотехнической разведки «Космос-1408», который эксплуатировался СССР (с сентября 1982 года, в ноябре 2021 года был уничтожен, как писали СМИ, в ходе испытания российского противоспутникового оружия).

Двигатели «Прогресса», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 м, отмечает «Роскосмос». НАСА уточняет, что двигатели включались на 5 минут и 5 секунд.

«Манёвр не повлиял на работу станции. Без этого манёвра, как прогнозировалось, фрагмент пролетел бы на расстоянии около 3 миль (4,8 км — ред.)», — отмечает американское агентство.

По данным «Роскосмоса», за всё время полёта МКС было произведено 328 коррекций высоты её орбиты.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Вакаты.