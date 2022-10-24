В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как горящий автомобиль Сobalt перелетает через высокий бетонный разделитель и переворачивается. «Газета.uz» обратилась за комментарием в пресс-службу УБДД УВД Андижанской области.

Там сообщили, что ДТП произошло примерно в 17:30 23 октября на 402-м км дороги А-373 «Ташкент-Ош» в Шахриханском районе.

В пресс-службе отметили, что когда белый Cobalt ехал по главной дороге, со второстепенной выехал Spark, который врезался в его заднюю дверь. В результате Cobalt ударился о бетонное ограждение, из-за чего машина загорелась. Автомобиль вылетел на встречную полосу и несколько раз перевернулся.

Другой автомобиль Cobalt, чёрного цвета, пытаясь избежать столкновения с вылетевшей ему навстречу машиной, резко повернул вправо и въехал в ограждение на краю дороги.





В результате ДТП разные травмы получили водитель и пассажир белого Cobalt и водитель чёрного Cobalt.

В ведомстве добавили, что водитель загоревшейся машины пришёл в сознание в больнице, его состояние улучшается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение). Ведётся следствие.