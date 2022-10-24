Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером консервативной партии страны и, вероятно, уже завтра будет назначен премьер-министром страны, потому что лидер платы Общин Пенни Мордонт заявила, что снимаем свою кандидатуру с выборов.

«Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка. Новому правительству консерваторов нужно объединиться вокруг нового премьера, чтобы вместе работать на благо британцев», — заявила Пенни Мордонт у себя в Твиттере.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также участвовал в предвыборной гонке, но и он снял свою кандидатуру несколькими днями ранее.

Ранее пост премьер-министра Великобритании покинула Лиз Трасс, пробыв в должности всего 45 дней, что стало кратчайшим сроком за всю историю страны.