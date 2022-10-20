Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс днём в четверг заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны. Речь политика публикует The Guardian.

Выступая перед резиденцией главы правительства на Даунинг-стрит, она признала, что в сложившейся ситуации не может выполнять мандат, на который её избрала Консервативная партия.

«Я вступила в должность во время большой экономической и международной нестабильности. Семьи и бизнесы переживали о том, как они будут оплачивать свои счета. Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. И нашу страну очень долго сдерживал медленный экономический рост. Я была избрана Консервативной партией с мандатом изменить это», — сказала Лиз Трасс.

Лиз Трасс останется премьером до тех пор, пока не будет выбран преемник. Выборы нового главы британского кабинета пройдут на следующей неделе.

78-й премьер-министр пробыла в этой должности 45 дней — это самый короткий срок в истории Великобритании. Она заявила, что уже сообщила королю Карлу III о своём решении.