В сентябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане увеличилось на 19% (+3700) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) по итогам анализа изменений спроса на рынке недвижимости в Узбекистане.

В целом, с начала года рост продаж жилья составил 9,7% (195,7 тысячи). Наиболее высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане — 50%, Сырдарьинской — 42%, Джизакской — 39% и Наманганской областях — 50%.

Изменение количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости



Вместе с тем, по сравнению с августом отмечен незначительный спад продаж недвижимости, что в основном связано с увеличением спроса на аренду жилья в связи с началом учебного года и значительным ростом числа прибывающих иностранных граждан.

Так, в Ташкенте средняя стоимость аренды за 1 кв. м возросла с начала года на 22,4%. Наиболее высокие темпы роста цен за аренду жилья отмечены в Алмазарском — на 49%, Яшнабадском — 44%, Сергелийском — 34% и Шайхантахурском районах — 33%.

Высокая стоимость арендной платы за 1 кв. м зафиксирована в Шайхантохурском (12,5 доллара), Мирабадском (10,8 доллара) и Яккасарайском (10,8 доллара) районах. Относительно низкие цены на аренду отмечены в Сергелийском (6,7 доллара) и Бектемирском (4,6 доллара) районах.

Изменение цен на вторичном рынке

Расчеты показывают, что темпы роста средней стоимости жилья на вторичном рынке в сентябре составили 1,1% за месяц (в августе — 0,5%, в июле — 2,5%).

Значительный рост стоимости жилья наблюдается в Наманганской — 5,9%, Джизакской — 4,5% и Ферганской областях — 4,4%. Снижение цен на жилье зафиксировано в Каракалпакстане — 4,3%, Хорезмской — 1,7% и в Кашкадарьинской областях — 0,4%.

Изменение цен на вторичное жилье в Ташкенте и административных центрах регионов

(в долларах за 1 кв. м)









С начала года средняя стоимость жилья за 1 кв.м на вторичном рынке выросла на 8,9%.

На вторичном рынке недвижимости Ташкента рост цен составил 1,7% (в августе — 1,4%, в июле — 2,4%). Наибольший рост цен на жилье отмечен в Юнусабадском, Яккасарасайском и Мирзо-Улугбекском районах.

Продажи жилья в Ташкенте за 9 месяцев выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ташкентской области количество зарегистрированных сделок составило 2400.