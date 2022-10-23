Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на очередные пять лет на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и успешным проведением 16−22 октября XX Всекитайского съезда КПК. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается беспрецедентных успехов. Ваша дальновидная и мудрая политика, проводимые Вами широкомасштабные реформы служат прежде всего коренному улучшению жизни китайского народа, укреплению устойчивого развития страны», — говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что «все новые планы и инициативы, объявленные Си Цзиньпином, внесут достойный вклад в процветание китайского государства и ещё больше повысят его международный авторитет».

Он подчеркнул, что Китай стал ведущим торговым партнёром Узбекистана, и многоплановое сотрудничество между двумя странами динамично развивается по всем направлениям.

«Готов и далее продолжать дружеский и открытый диалог с Вами, моим дорогим братом. Уверен, что в будущем мы совместными усилиями обязательно поднимем взаимовыгодные узбекско-китайские отношения на ещё большие высоты», — говорится в письме.

Президент Узбекистана пожелал Си Цзиньпину «крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая — мира и долговечного процветания», отмечается в сообщении пресс-службы.

Си Цзиньпин был избран главой ЦК КПК на её первом пленуме 20-го созыва в воскресенье, сообщает государственное агентство Синьхуа. Си Цзиньпин также вновь назначен председателем Центрального военного совета КПК.

Новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК выглядит следующим образом: Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, передаёт РИА Новости. Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян вошли в состав ПК впервые.

Переизбрание генсеком КПК открывает путь для переизбрания Си Цзиньпина на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны, ВСНП) в 2023 году, уточняет Интерфакс. Он занимает пост главы государства с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками. Уставом КПК ограничение сроков для занятия высшего партийного поста не предусмотрено. Предыдущие лидеры КНР избирались не более чем на два срока.

В субботу на завершающем заседании XX съезда КПК делегаты одобрили внесение целого ряда поправок в устав партии, которые ещё сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в качестве ядра КПК, а его идеи названы «марксизмом XXI века» и «квинтэссенция китайской культуры и китайского духа», сообщает РИА Новости.

В этот день произошло событие, которое породило разные слухи. Предшественник Си Цзиньпина 79-летний Ху Цзиньтао, сидевший слева от генерального секретаря КПК, был выведен с заседания двумя людьми. Синьхуа вскоре сообщило, что Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, и его помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания.