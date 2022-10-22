Мампар
Мампар— среднеазиатское блюдо, изначально появившееся у уйгуров. Этот суп похож на лагман, но имеет свои особенности.
Шурпа в горшочке
Известно, что в горшочках всё получается вкуснее — и каши, и мясо, и овощи. Мы предлагаем рецепт наваристой шурпы.
Кайнатма шурпа
Кайнатма шурпа готовится из молодой баранины, сочных овощей и ароматных специй, без поджарки.
Куриный суп с домашней лапшой — токмач
Секрет куриного супа с лапшой — в простоте приготовления и минимуме продуктов.
Традиционный борщ
Наваристый красный борщ — любимый суп и зимой, и летом.
Тыквенный суп
Рекомендуем приготовить тыквенный крем-суп на курином бульоне, так вкус получается более насыщенным.
Чучвара шурпа
Сытный и наваристый супчик — чучвара шурпа.
Гороховый суп с копчёной курицей
Гороховый суп получается особенно вкусным благодаря копчёной курице. К такому блюду рекомендуем добавить гренки с чесноком.