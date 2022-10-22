Мампар





Мампар— среднеазиатское блюдо, изначально появившееся у уйгуров. Этот суп похож на лагман, но имеет свои особенности.

Шурпа в горшочке





Известно, что в горшочках всё получается вкуснее — и каши, и мясо, и овощи. Мы предлагаем рецепт наваристой шурпы.

Кайнатма шурпа





Кайнатма шурпа готовится из молодой баранины, сочных овощей и ароматных специй, без поджарки.

Куриный суп с домашней лапшой — токмач





Секрет куриного супа с лапшой — в простоте приготовления и минимуме продуктов.

Традиционный борщ





Наваристый красный борщ — любимый суп и зимой, и летом.

Тыквенный суп





Рекомендуем приготовить тыквенный крем-суп на курином бульоне, так вкус получается более насыщенным.

Чучвара шурпа





Сытный и наваристый супчик — чучвара шурпа.

Гороховый суп с копчёной курицей





Гороховый суп получается особенно вкусным благодаря копчёной курице. К такому блюду рекомендуем добавить гренки с чесноком.