22 октября в 4:55 на складе Министерства обороны в населённом пункте Малик в Сырдарьинской области произошёл взрыв, подтвердила пресс-служба Минобороны Узбекистана. Сообщается, что пострадавших нет. Сейчас ведётся расследование происшествия.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно яркую вспышку, а через несколько секунд — сильный звук и ударную волну. Местные жители сообщили, что почувствовали что-то, похожее на землетрясение. На улице закачались деревья, окна и двери открылись, стёкла во многих домах и магазинах выбиты, разрушены некоторые конструкции.