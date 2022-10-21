Туркменистан рассчитывает на продолжение и расширение партнерства Узбекистаном в энергетической сфере и на транспорте. Об этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил в ходе переговоров в Ашхабаде с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщило ИА «Туркменистан: золотой век».

«Рассчитываем на продолжение и расширение партнёрства в энергетике. В нашем общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект — газопровод „Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай“», — отметил он.

Сердар Бердымухамедов выразил готовность рассмотреть вместе с узбекскими партнёрами возможности для «существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации».

Президент Туркменистана отметил, что усилия двух государств могут и должны быть направлены на достижение главной цели — создание мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока.

В частности, туркменский лидер выразил готовность к совместной работе по развитию транспортного маршрута «Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море» и далее через черноморские порты с выходом в Европу. С таким предложением Туркменистан выступал и в апреле 2018 года.

«Здесь хотел бы отметить важность наращивания усилий по скорейшей реализации проекта транспортного коридора „Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман — Катар“ (вступило в силу в апреле 2016 года — ред.)», — подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

В июле этого года «Узтемирйулконтейнер» (входит в состав железнодорожного концерна «Узбекистон темир йуллари») и руководство международного морского порта Туркменбаши подписали меморандум о сотрудничестве в ходе международного транспортного форума в Ашхабаде. Стороны договорились развивать взаимное сотрудничество для изучения наиболее оптимальных вариантов эффективного использования транзитного потенциала для увеличения объемов грузоперевозок с использованием существующих международных мультимодальных транспортных маршрутов.

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков (третий слева). Фото: пресс-служба президента.

Кроме того, Узбекистан и Туркменистан могут заключить соглашение о крупноузловой сборке автомобилей. По данным «Газеты.uz», во время запуска IPO компания UzAuto Motors в своей презентации сообщила о переговорах с туркменской стороной по организации производства. В рамках своей стратегии автопроизводитель намерен запустить SKD-сборку автомобилей на традиционных рынках экспорта, в том числе в Таджикистане. С 2020 года такой проект уже реализован в Азербайджане.

Как мы сообщали ранее, президенты Узбекистана и Туркменистана подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства. В ней отмечается, что стороны будут активно сотрудничать в сфере гражданской авиации для дальнейшего развития воздушного сообщения между странами.

Кроме того, страны выразили готовность тесно сотрудничать в области международного автомобильного сообщения для создания благоприятных условий для национальных автоперевозчиков, а также развивать совместные мультимодальные маршруты с максимальной загрузкой порта «Туркменбаши».

Стороны также выразили готовность на взаимовыгодных условиях осуществлять закупку, поставку и транзит природного газа и электроэнергии на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.