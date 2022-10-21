Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде в пятницу подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В рамках официального визита Шавката Мирзиёева между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран также подписан ряд документов (всего — 13), в том числе:
- План практических действий на 2022−2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Узбекистаном и Туркменистаном;
- Соглашения о развитии двусторонних внешнеэкономических отношений и о регулировании деятельности торговых домов на территориях двух стран;
- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;
- План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства; Соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- Соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.
На переговорах делегаций двух стран с участием президентов говорилось о необходимости более эффективного использования «огромного» имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана.
Наращиванию контактов между деловыми кругами и созданию новых рабочих мест в регионах должна служить узбекско-туркменская Зона приграничной торговли, старт созданию которой в пятницу дадут главы государств.
В транспортной сфере президенты договорились развивать коридоры по линиям «Восток-Запад» и «Север-Юг», в том числе используя возможности порта Туркменбаши.
«Мы убеждены, что наши совместные усилия послужат укреплению дружбы и добрососедства, процветанию двух стран», — заявил президент Узбекистана.