Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде в пятницу подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В рамках официального визита Шавката Мирзиёева между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран также подписан ряд документов (всего — 13), в том числе:

План практических действий на 2022−2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Узбекистаном и Туркменистаном;

Соглашения о развитии двусторонних внешнеэкономических отношений и о регулировании деятельности торговых домов на территориях двух стран;

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;

План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства; Соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

Соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.

На переговорах делегаций двух стран с участием президентов говорилось о необходимости более эффективного использования «огромного» имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана.





Наращиванию контактов между деловыми кругами и созданию новых рабочих мест в регионах должна служить узбекско-туркменская Зона приграничной торговли, старт созданию которой в пятницу дадут главы государств.

В транспортной сфере президенты договорились развивать коридоры по линиям «Восток-Запад» и «Север-Юг», в том числе используя возможности порта Туркменбаши.

«Мы убеждены, что наши совместные усилия послужат укреплению дружбы и добрососедства, процветанию двух стран», — заявил президент Узбекистана.