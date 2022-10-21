Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье (Россия) и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Об этом пишет российский «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

По данным издания, в Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. Часть топ-менеджмента российского LG уже релоцирована в Ташкент.

В Artel Electronics «Коммерсанту» уточнили, что на данный момент партнёрства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

В Алматы у LG с 1998 года работал завод, выпуская тот же ассортимент, что и в России — холодильники, телевизоры и стиральные машины. Несколько лет назад завод был закрыт. Сейчас, по данным издания, идут переговоры с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности об открытии нового завода.

Аналитики, с которыми говорил «Коммерсантъ» считают, что преимуществом Узбекистана является более низкая оплата труда сотрудников. В то же время рынок Казахстана может быть привлекательнее из-за более высоких доходов на душу населения.