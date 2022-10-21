В японском городе Нагоя 17 октября открылся Центр поддержки трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений. В церемонии участвовала делегация Минтруда, пребывающая в Японии, во главе с министром Нозимом Хусановым.

В этом центре узбекистанцам будет оказываться консультационная и юридическая помощь.

Центр был открыт при сотрудничестве Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда и Общества дружбы «Нагоя — Узбекистан».

Кроме того, в ходе визита в Японию 19 октября делегация Минтруда также провела переговоры с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и крупного работодателя — логистической компании Haneda Turtle Service. Подписано соглашение о привлечении граждан Узбекистана для работы в этой организации.