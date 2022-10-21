Кабинет министров 5 октября принял постановление о внедрении проекта «цифровой паспорт» в Узбекистане. Однако документ убрали из Национальной базы данных законодательства Lex.uz вскоре после публикации.

О чём документ

Постановление правительства о создании «цифрового паспорта» гражданина было разработано Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. Планируется, что он будет представлять собой мобильное приложение Gov Pass с цифровыми версиями паспорта (ID-карты), водительских прав, трудовой книжки, кадастрового паспорта недвижимости, пенсионного и студенческого удостоверения, свидетельства о регистрации транспорта, о рождении, о регистрации брака, аттестата о среднем образовании, диплома вуза и сертификата о вакцинации от коронавируса (и, возможно, других инфекций в будущем).

Как пишет Spot.uz, который успел опубликовать новость до того, как документ был удалён, тестирование системы планировалось провести в Ташкенте с 1 января по 31 декабря 2023 года. Ожидалось, что в рамках тестирования госучреждения, банки, страховые компании, железнодорожные и авиакассы, гостиницы и другие организации откажутся от обязательного требования бумажных документов.

Вместо них можно будет предъявлять их цифровые версии в специальном приложении OneID Mobile. По юридической силе цифровые документу будут равны своим физическим аналогам.

Пользоваться OneID Mobile смогут граждане Узбекистана, достигшие 16 лет и получившие удостоверение личности. Для проверки подлинности сведений будет использоваться QR-код, генерируемый в приложении.

На первом этапе систему «цифрового паспорта» планировалось использовать в следующих направлениях:

обслуживание в центрах госуслуг;

проверка документов сотрудниками дорожно-патрульной службы СБДД;

покупка ж/д и авиабилетов, регистрация на внутренние рейсы;

регистрация в гостиницах и других местах размещения;

оформление договоров с мобильными операторами и интернет-провайдерами;

пропуск в государственные вузы.

На основании результатов эксперимента намечалось проработать предложения по внедрению «цифрового паспорта» по всему Узбекистану.

Об этапах разработки документа

Проект цифрового профиля паспорта гражданина впервые был презентован президенту Шавкату Мирзиёеву в декабре прошлого года.

«Все документы будут у гражданина при себе, в телефоне, что сэкономит время и деньги, сократит бумажную работу и бюрократию», — сообщала пресс-служба президента.

В августе президент посетил центр хранения и обработки данных системы «Электронное правительство» в Зангиатинском районе Ташкентской области, где он в том числе знакомился с проектом разработки «цифрового паспорта».

В мае проект документа был выставлен на общественное обсуждение. Его согласовали в Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и сокращения бедности, Центре развития электронных технологий, МВД, Государственном центре персонализации, Министерстве высшего и среднего специального образования, Министерстве народное образование, Министерстве здравоохранения, Агентстве кадастра при ГНК, Агентстве государственных услуг, Министерстве транспорта, компаниях Uzbekistan Airways и «Узбекистон темир йуллари», Министерстве туризма и культурного наследия.

Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление 5 октября. На следующий день документ был опубликован в базе данных Lex.uz и вступил в силу. 7 октября постановление пропало с Lex.uz. На запросы «Газеты.uz» в разные ведомства ответили, что в нормативный акт был временно удалён из базы законодательства «для доработки».

С тех пор документ так и не был восстановлен.

Согласно регламенту Кабинета министров, подготовка, внесение, рассмотрение, согласование, подписание и опубликование актов правительства — это долгий и сложный процесс, в рамках которого документ проходит несколько этапов экспертизы и согласования, в том числе в Администрации президента.





Подписанному премьер-министром акту Кабинета министров присваивается номер и проставляется дата. Рассылаемые копии постановления заверяются печатью общего отдела.

Документу о «цифровом паспорте» был присвоен номер 571, что подтверждается историей в кэше Lex.uz, которая сохранилась в кэше Google. На нём также была синяя печать общего отдела №1.





Однако теперь этот номер присвоен постановлению об организации деятельности Академии дзюдо Узбекистана. В базе данных законодательства также можно заметить нарушение последовательности порядковых номеров постановлений (569, 570, 572 и 571).

Почему удалили постановление

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства юстиции попросили обратиться за точной информацией в Кабинет министров, поскольку Минюст присваивает номера ведомственным нормативным документам, а постановлениями правительства занимается собственный аппарат Кабмина. На вопрос, поступил ли документ в Минюст, в пресс-службе не ответили.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций «Газете.uz» сообщили, что не знают о точных причинах удаления правительственного постановления.

В пресс-службе Кабинета министров сообщили, что уточнят причины исключения документа из базы данных.

Как правило, постановления правительства, вступившие в силу, отменяются или приостанавливаются другими решениями Кабмина.

Например, 30 июня Кабинет министров принял постановление о внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов, которое предусматривало повышение тарифов на электричество и газ для бюджетных организаций, компаний, заправок, тепловых электростанций и других юрлиц. Однако частичная либерализация цен на энергоресурсы, которая должна была вступить в силу 15 июля, была отменена постановлением Кабмина от 14 июля.