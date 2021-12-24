В Узбекистане будет внедрён цифровой профиль паспорта гражданина — в виде приложения Gov Pass. Об этом говорилось на презентации проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий президенту Шавкату Мирзиёеву 24 декабря.

Gov Pass — это приложение, устанавливаемое на смартфон, которое будет содержать цифровые версии множества документов, таких как паспорт, диплом, трудовая книжка, водительские права.

«То есть, все документы будут у гражданина при себе, в телефоне, что сэкономит время и деньги, сократит бумажную работу и бюрократию», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что новые технологии должны служить прежде всего повышению комфорта жизни.

На мероприятии говорилось, что с созданием в стране IT-парков объём экспорта отрасли увеличился в 50 раз и достиг 40 млн долларов. Число резидентов парков увеличилось со 147 до 500, открыло более 300 новых компаний. В IT-парках создано 8500 рабочих мест.

Объём экспорта услуг в IT-парках планируется довести до 80 млн долларов. Намечено увеличить долю цифровой экономики в валовом внутреннем продукте и предоставить льготы в сфере электронных услуг.

Президент поставил задачи по увеличению объема IT-услуг в следующем году на 35% — до 21 трлн сумов, и расширения масштабов оказания услуг программирования.

Он поручил ускорить открытие Центра искусственного интеллекта и упростить процедуру привлечения IT-специалистов из-за рубежа.

Перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача повысить в 2022 году скорость интернет-каналов в 1,8 раза и установить дополнительно 1 миллион портов для широкополосного доступа. Это позволит охватить все населенные пункты мобильной связью и широкополосным интернетом, говорится в сообщении.

За последние годы более 300 государственных услуг были переведены в электронную форму, только в текущем году ими воспользовались 16 миллионов раз. В следующем году доля услуг, предоставляемых через Единый портал интерактивных госуслуг, должна увеличиться до 60%.

В рамках проекта «Миллион программистов» курсы программирования прошли более 500 тысяч молодых людей.

На презентации также говорилось о внедрении системы «Безопасный город». Глава государства поставил задачу полностью запустить эту систему к 2026 году.