В четверг в социальных сетях появилась запись, на которой автомобиль Lacetti (номер 01 978 LGA) с тонированными окнами и проблесковым маячком синего цвета грубо нарушает сразу несколько правил дорожного движения на Малой кольцевой дороге в Ташкенте.

Сначала водитель без включения поворотников перестраивается на соседнюю полосу, вынуждая водителя машины с видеорегистратором затормозить и уйти влево. В ответ на звуковой сигнал он опускает стекло и пытается что-то крикнуть.

Затем он со скоростью, превышающей скорость потока, через сплошную линию перестраивается со второй полосы на третью (крайнюю левую), а потом обгоняет находящуюся впереди машину по разделительной полосе.

УБДД ГУВД Ташкента сообщило, что сотрудники ДПС в ходе проверки остановили машину, которой управлял Б. К., оформили протокол об административном правонарушении по часть 2 статьи 128−5 Административного кодекса (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения). Он оштрафован на 10 базовых расчётных величин и с ним проведена «профилактическая беседа», говорится в сообщении.





На протоколе указана принадлежность автомобиля — Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана. Договор ОСГО между агентством и страховой компанией, доступный на портале государственных закупок, также содержит указанный номер и модель автомобиля.