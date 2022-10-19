Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс AZO-7059 по маршруту «Москва-Ургенч», утром в среду совершил вынужденную посадку в Самаре, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. Причиной стало ухудшение самочувствие пассажира.

По расписанию борт должен был приземлиться в Ургенче в 7:35. Задержка составила почти три часа — фактически самолёт прибыл около 10:15.

Вылет из Ургенча запланирован на 11:00. Прибытие в аэропорт «Внуково» ожидается в 13:00 по московскому времени.