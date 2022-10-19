Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, находящийся в Душанбе с визитом, 18 октября встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала, сообщила пресс-служба МИДа.

Обсуждены вопросы укрепления и развития сотрудничества с Евросоюзом в сферах инвестиции, торговли, науки и образования, экологии, туризма и других областях.

«Стороны согласились с важностью скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом, парафированного 6 июля 2022 года. Данный всеобъемлющий документ призван вывести узбекско-европейские отношения на качественно новый уровень», — говорится в сообщении.

Владимир Норов и Тери Хакала также обсудили организацию 17−18 ноября в Самарканде министерской встречи и международной конференции по взаимосвязанности: «Глобальные ворота» для устойчивого развития" в формате «ЕС — Центральная Азия».

Стороны уделено расширению торгово-экономического сотрудничества: в январе-сентябре 2022 года объем взаимной торговли со странами ЕС составил 3,13 млрд долларов, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассмотрены предложения по активизации экономической дипломатии и реализации инвестпроектов.

«На переговорах также рассмотрены отдельные вопросы региональной и международной политики», — отмечается в сообщении МИДа.