Тесные взаимоотношения стран Центральной Азии позволяют совместно бороться с общими вызовами и угрозами в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на конференции «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов» 18−19 октября в Душанбе.

«Прочной основой для совместных действий по борьбе с общими вызовами и угрозами в регионе являются тесные взаимоотношения между странами Центральной Азии, основанные на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия», — сказал Владимир Норов.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана также отметил, что консультативные встречи глав государств Центральной Азии способствуют реализации огромного потенциала в обеспечении безопасности и устойчивого развития региона.



По его оценке, Центральная Азия показала первый успешный пример регионализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, приняв совместный план действий по ее реализации. Сформированы национальные системы противодействия терроризму и разработаны страновые стратегии действий, которые полностью соответствуют рекомендациям ООН, отметил министр.

Владимир Норов заявил, что узбекская сторона рассчитывает на дальнейшую поддержку международным сообществом процессов сближения и кооперации стран Центральной Азии, интеграции региона в глобальные экономические и транспортные связи.