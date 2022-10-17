13 октября в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель избивает ученика школы №58 Давлатабадского района Наманганской области. На записи можно увидеть, мужчина держит школьника за руку и наносит более 10 ударов руками и ногами. Ученик пытается вырваться, но падает на пол. Учитель поднимает его и продолжает наносить удары. В инцидент вмешивается женщина, после чего мальчик выбегает из класса.

Пресс-служба УВД Наманганской области со ссылкой на материалы доследственной проверки сообщила, что учитель по предмету «География» и классный руководитель 5 «В» класса избил ученика (2011 года рождения) из-за того, что был «недоволен его действиями». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что учащийся своими «неуместным поведением мешал другим ученикам во время занятия».

«Во время перемены учитель пытался призвать его к порядку, но ученик пренебрежительно перечил ему. После этого преподаватель в порыве гнева несколько раз ударил ученика по телу и нанёс ему телесные повреждения», — отметил он.

Пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова призвала блогеров изучить ситуацию перед тем, как осуждать учителя, называя его «варваром».

«Именно равнодушие и безучастность являются причиной различных случаев „невоспитанности“ среди детей. Так что хорошенько поразмыслите, прежде чем осуждать учителя! Просим наших уважаемых педагогов быть спокойными и сдержанными и ни в коем случае не прибегать к таким методам в воспитании детей. Проблемные ситуации надо решать совместно с родителями, если не получается — с ответственными органами!» — написала она.

В беседе с программой Zamon телеканала Sevimli учитель сообщил, что когда он призывал ученика к порядку, тот оскорбил его, из-за чего он вышел из себя.

«Он оскорбил меня. Да, я педагог, но это стало причиной того, что я не мог контролировать себя», — сказал он.

Директор школы №58 Кобилжон Мирзабоев заявил, что ученицы жаловались на своего одноклассника.

«Девочки жаловались на него. Учитель вошёл [в класс] и совершил это (избил его — ред.). Хотя этот случай никак не соответствует ни педагогике, ни другим правилам», — отметил глава образовательного учреждения.

В интервью «Дарё» директор рассказал, что мужчина ровно год работает учителем географии. «В предыдущих местах работы были даны хорошие рекомендации, кроме того, он проходил беседу у нашего психолога. [Учитель] принял этот класс в начале этого года и до недавнего времени всё шло хорошо», — сказал он.





Отец пострадавшего рассказал, что его сын не грубил одноклассниками и учителю. Он поделился другой частью записи, которая не публиковалась в интернете. На ней школьники, стоящие у доски, подвергаются ударам этого же учителя.

Специализированная школа №58 по итогам прошлого года заняла пятое место в рейтинге школ Узбекистана. Школу также посещают ученики из других районов — Касанского, Учкурганского и Папского районов. У 40% учителей высшая категория. Школа является одним из лидеров в рейтинге по поступлению выпускников в вузы.

В мае сообщалось, что в школе в Сурхандарье учитель английского языка избил ученика, не подготовившегося к уроку.