Случай избиения учителем ученика, видеозапись которого распространилась в социальных сетях, произошёл 22 апреля в школе №4 Бандиханского района Сурхандарьинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Изучение показало, что учитель английского языка накинулся на учащегося 9-го класса и нанёс ему несколько ударов по голове и другим частям тела из-за того, что парень пришёл на урок неподготовленным.

ОВД района начало доследственную проверку. Назначена также служебная проверка действий педагога. Следствие взято под особый контроль прокуратурой Сурхандарьинской области, говорится в сообщении.

Министерство народного образования в своём заявлении отметило недопустимость применения силы учителями и строго осудило действия педагога в отношении детей.

«В нынешнее время учителя могут достичь результата только путём установления дружеских отношений с учениками», — говорится в заявлении.

«Решение проблемы совместно с каждым учеником считается долгом современного педагога. Если достижение результата через дружеское отношение невозможно, для решения вопроса правильным считается привлечение родителей ребёнка или участкового инспектора», — отметили в МНО.

Министерство призвало исключить «все проявления подобных ситуаций в школе», а учителей — к сдержанности и мирному решению возникающих недопониманий.