Власти Казахстана не должны экстрадировать четверых активистов каракалпакской диаспоры в Узбекистан, заявила 14 октября неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В HRW считают, что активистам в случае выдачи «будет угрожать серьёзный риск политически мотивированного уголовного преследования и пыток».

Старший исследователь организации по Центральной Азии Мира Ритман заявила, что их выдача в такой ситуации будет означать для Казахстана нарушение международно-правового запрета, поэтому власти должны отказать в экстрадиции и освободить активистов.

Все четверо задержанных много лет живут в Казахстане. Они «выступали в защиту суверенного статуса Республики Каракалпакстан на севере Узбекистана, где летом вспыхнули протесты в связи с конституционными поправками», говорится в сообщении.

По данным Human Rights Watch, в период с 13 сентября по 5 октября полиция Казахстана задержала в Алматы четверых представителей каракалпакской диаспоры, объявленных властями Узбекистана в международный розыск. 47-летний блогер-диссидент Кошкарбай Торемуратов и 53-летний оппозиционер Жангельды Жаксымбетов были задержаны у себя дома поздно вечером 13 сентября. 55-летнего врача-кардиолога Раису Худайбергенову задержали на работе в пригороде Алматы вечером 16 сентября. Активистку Зиуар Мирманбетову забрали из дома 4 октября.

На сайте МВД Узбекистана в разделе «Разыскиваемые лица» «Газете.uz» не удалось найти информацию об указанных лицах. Редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру и ожидает ответа.

Пока неизвестно, по каким уголовным статьям обвиняются задержанные.

В течение двух дней после задержаний активистов в Алматы суды вынесли решения об их заключении под стражу, — для начала на 40 дней. Ожидается, что Узбекистан официально запросит их экстрадицию, отмечает юрист Денис Живаго, который специализируется на вопросах беженцев и убежища в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности, правозащитной организации в Алматы. Предельный срок содержания под стражей составляет один год. По словам Дениса Живаго, суд в Алматы уже продлил срок Кошкарбаю Торемуратову 13 октября.

Все четверо активистов подали ходатайства о предоставлении им убежища в Казахстане. Как только им будут выданы свидетельства «лица, ищущего убежище», статус которого официально закреплён в законодательстве, их не смогут принудительно возвратить в Узбекистан, объяснил Живаго.

Human Rights Watch призвала власти Казахстана в кратчайшие сроки официально зарегистрировать Торемуратова, Жаксымбетова, Худайбергенову и Мирманбетову как лиц, ищущих убежища.

Международные договоры о правах человека, участником которых является Казахстан, имеют преимущественную силу над любыми двусторонними или региональными соглашениями между Казахстаном и Узбекистаном, отмечает организация.

Издание Ulysmedia.kz со ссылкой на диаспору каракалпаков Алматы сообщило, что МВД Узбекистана объявило в международный розыск гражданина Казахстана, председателя каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы» (участник Ассамблеи народа Казахстана) Ниетбая Уразбаева и добивается его ареста и экстрадиции в Узбекистан.

Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член конституционной комиссии по внесению поправок в Конституцию и парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, в августе заявил об освобождении более 1000 участников волнений в Каракалпакстане. При этом он отметил, что это сделано «не потому, что они невиновны, а как проявление доброй воли».