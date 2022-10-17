Сборная Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачёте на молодёжном чемпионате Азии по лёгкой атлетике в Кувейте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Спортсмены завоевали 7 медалей — 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Золото:
Шарифа Давронова (прыжки в длину и тройной прыжок);
Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту);
Нодир Норбоев (десятиборье);
Дилшода Усмонова (бег на 2000 м с препятствиями).
Серебро:
Хушноза Шавкатова (тройной прыжок).
Бронза:
Жасмина Мансурова (прыжки с шестом).
Ранее мы писали, что 15-летняя Шарифа Давронова установила личный рекорд в прыжках в длину — 6,06 м.