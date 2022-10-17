Сборная Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачёте на молодёжном чемпионате Азии по лёгкой атлетике в Кувейте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Спортсмены завоевали 7 медалей — 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Золото:

Шарифа Давронова (прыжки в длину и тройной прыжок);

Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту);

Нодир Норбоев (десятиборье);

Дилшода Усмонова (бег на 2000 м с препятствиями).

Серебро:

Хушноза Шавкатова (тройной прыжок).

Бронза:

Жасмина Мансурова (прыжки с шестом).

Ранее мы писали, что 15-летняя Шарифа Давронова установила личный рекорд в прыжках в длину — 6,06 м.