В первый день соревнований на чемпионате Азии U-18 по лёгкой атлетике в Кувейте чемпионка мира среди молодёжи в тройном прыжке Шарифа Давронова завоевала золотую медаль. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





На этот раз Шарифа Давронова заняла первое место в секторе прыжков в длину, установив личный рекорд — 6,06 м.

Серебро завоевала Мохам Мубсина из Индии с результатом 5,91 м, третье место и бронза достались спортсменке из Гонконга Джиа Йин — 5,81 м.

Ещё одна представительница сборной Узбекистана Хушноза Шавкатова, участвовавшая в данном виде программы, заняла четвертое место с результатом 5,78 м.



