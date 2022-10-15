С 6 по 13 октября в Ташкенте проходил Чемпионат мира по дзюдо. Заявки на участие подали 571 дзюдоист из 82 стран мира. Международное соревнование было организовано в подготовленном по мировому регламенту International Judo Federation (IJF) многофункциональном комплексе Humo Arena.





Команда AhadMix Group испытывает гордость, что является частью исторических событий в Узбекистане. Команда была ответственна за техническое обеспечение международного соревнования и занималась установкой профессионального светового оборудования и высококачественных LED-экранов. Партнерская компания Yastreb Sound обеспечила звуковое оснащение соревнования. Качество работы было оценено и проверено экспертами федерации дзюдо, которые подтвердили, что установленные международные стандарты были соблюдены.





На мероприятии присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наблюдая с трибуны за выступлениями узбекистанских дзюдоистов. В этот же день отечественный спортсмен Давлат Бобонов принес первое золото в копилку страны и был награжден лично президентом. Всего соревнование принесло Узбекистану две золотые медали в весовых категориях до 90 и до 100 кг.





Большой вклад в организацию мирового чемпионата по дзюдо внесли Национальный Олимпийский комитет, Министерство развития спорта и Федерация дзюдо Узбекистана. Они отстояли идею проведения соревнования в Узбекистане и доказали, что страна может проводить мероприятия международного уровня в соответствии с мировым регламентом.





Команда AhadMix Group понимает важность проведения крупных мировых мероприятий на территории Узбекистана и высоко ценит возможность вносить вклад в их первоклассную организацию. Компания искренне поздравляет золотых призеров чемпионата и благодарит организаторов за оказанное доверие.

Компания AhadMix Group придерживается принципов качественной и своевременной работы и всегда открыта к сотрудничеству и новым проектам.

Для получения подробной информации по вопросам технического сопровождения мероприятий можно обратиться по телефону: (+998) 99−880−91−19.

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