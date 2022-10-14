Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил, что складывающаяся непростая ситуация в мире, усиливающаяся напряженность и стратегическая неопределенность обуславливают необходимость объединения усилий по обеспечению устойчивого развития и максимально эффективного использования площадки СНГ.

Президент подчеркнул важность обеспечения устойчивого экономического роста в странах СНГ. Он отметил, что товарооборот Узбекистана с государствами СНГ по итогам прошлого года увеличился на 35%, а с начала этого года вырос ещё на треть. Успешно реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях, только за последние месяцы с партнёрами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий.

Вместе с тем Шавкат Мирзиёев указал на необходимость принятия действенных мер по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле. Глава государства отметил важность создания благоприятных условий для беспрепятственных поставок продовольствия на пространстве СНГ в целях недопущения искусственного роста цен и сдерживания инфляции.

«Учитывая серьёзные вызовы для транспортных систем наших стран, критически важно совместно развивать новые логистические коридоры», — заявил президент Узбекистана. Он подчеркнул, что проекты строительства железных дорог «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, а также «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», которые будут способствовать превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок.





Президент выразил готовность Узбекистана участвовать в совместных проектах и программах в области образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры и искусства.

Для расширения инновационного взаимодействия и молодёжного сотрудничества Шавкат Мирзиёев предложил провести в следующем году в Узбекистане первый Конгресс молодых учёных стран СНГ под девизом «Молодёжь за инновации».

Глава Узбекистана поддержал решение об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ в 2023 году и выдвинул кандидатуру Самарканда в качестве культурной столицы содружества в 2024 году.

Кроме того, президент инициировал ежегодное проведение открытого Кубка содружества по шахматам.

В заключение лидер Узбекистана приветствовал продление полномочий Сергея Лебедева на должности исполнительного секретаря СНГ на очередной период, а также пожелал президенту Кыргызстана Садыру Жапарову успехов в председательстве в СНГ в 2023 году.

В работе саммита, прошедшего под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, участвовали также главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.