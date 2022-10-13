Авиакомпания-лоукостер из ОАЭ WizzAir Abu Dhabi анонсировала запуск полётов из Абу-Даби в Самарканд.

Рейсы будут выполняться с 13 декабря два раза в неделю — по вторникам и субботам. Компания обещает, что стоимость билетов будет начинаться от 149 дирхамов ОАЭ (чуть больше 40 долларов США) — за место без багажа. На сайте перевозчика на дату 13 декабря билеты начинаются от 329 дирхамов (около 90 долларов).

«Центральная Азия является ключевым развивающимся рынком для Wizz Air Abu Dhabi», — сказал управляющий директор компании Майкл Берлуис. По его словам, маршрут будет обслуживать самолёт Airbus A321neo, приобретённый компанией недавно.

Spot напоминает, что WizzAir Abu Dhabi договорилась наладить регулярное авиасообщение с Узбекистаном в июле. В августе компания получила разрешение на полёты в страну. Кроме Самарканда, авиаперевозчик собирается организовать полёты в Ташкент.