Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ташкентской области совместно с сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана, областного УВД и Государственной налоговой инспекции выявили факт незаконной продажи некачественных лекарств, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия было установлено, что житель Янгиюльского района (1976 года рождения) организовал у себя дома подпольный цех и занимался переупаковкой выпущенных в зарубежных странах лекарств с целью их последующей продажи.

В доме мужчины было обнаружено 445 тысяч лекарств 34 видов на общую сумму 3,185 млрд сумов.

Из них у 24 видов лекарств, произведённых во Франции, Германии, Бельгии, Венгрии, Турции, России, Индии и Украине, срок годности истёк в период с 2007 по 2020 годы.





В этом цеху также было обнаружено оборудование для изготовления упаковки и изменения срока годности лекарственных средств, поддельные штампы и пломбы.

В другом случае сотрудники управления Службы государственной безопасности по Сырдарьинской области совместно с сотрудниками таможенных органов провели осмотр грузового автомобиля Isuzu в Ташкенте.

В грузовике, следовавшем из Ферганы в Ташкент, находилось 72425 единиц медицинских изделий четырёх видов на общую сумму 231,7 млн сумов. Они были произведены за рубежом, но не имели соответствующих документов и гарантии качества.





В настоящее время возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.