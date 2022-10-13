По итогам международного соревнования «Кембрийский патруль», который прошёл в городе Брекон (Великобритания) среди разведывательных и специальных подразделений, военнослужащие Узбекистана заняли второе место, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Победу в соревновании одержала сборная Великобритании, замкнула тройку сильнейших сборная Пакистана.

Соревнование включало несколько заданий в полосе протяжённостью 90 км, где участники через каждые 8−10 км выполнили несколько боевых задач: преодоление зараженного участка местности протяжённостью 3 км с использованием средств защиты, разведка местности, форсирование горной реки, оказание первой медицинской помощи раненым, эвакуация раненых, проход минных заграждений в одиночном порядке и в составе группы, налет на вражеский объект, освобождение заложников и допрос военнопленных.





Кроме того, сборные — участницы соревнования прошли восемь «тест-сюрпризов». Выполнялись такие задачи, как определение вида вооружения и военной техники иностранных государств, корректировка огня артиллерии с помощью симуляционных средств и средств связи, выполнение нормативов по военной топографии, сдача тестов Женевской конвенции (стандарты гуманного отношения во время войны), подготовка и оформление отчётов по разведке, выполнение нормативов по подготовке по связи, доклад о выполненных мероприятиях и готовности к выполнению следующих задач.

Всего в «Кембрийском патруле» приняли участие 144 сборных из 24 стран мира. В частности, за победу боролись военнослужащие разведывательных и специальных подразделений Вооруженных сил Великобритании, Узбекистана, Косова, Греции, Ирландии, Германии, Латвии, Франции, Ганы, Италии, Индии, Польши, США, Швейцарии, Литвы, Нидерландов, Уэльса, Непала, Шотландии, Австралии, Пакистана, Мексики, Албании, Чили, Казахстана и Новой Зеландии.

Сборная Министерства обороны Узбекистана в 2019 году стала победителем этого соревнования, а по итогам соревнований в 2020 и 2021 годах занимала второе место.