Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12−14 октября посетит столицу Казахстана Астану для участия в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе саммита СВМДА 13 октября будут рассмотрены актуальные вопросы безопасности и устойчивого развития в Азиатском регионе.

Повесткой дня запланированной на 14 октября встречи лидеров стран СНГ предусматривается обсуждение наиболее важных аспектов многостороннего партнерства и перспектив расширения практического сотрудничества.

Особое внимание будет уделено вопросам увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата, говорится в сообщении.

На полях саммита пройдёт ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров президента Узбекистана с руководителями делегаций стран-партнёров.