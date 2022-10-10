Сотрудники специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» пресекли незаконный ввоз большой партии пиротехники, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

При осмотре в багажнике грузовика Isuzu под рукоятями для кетменей были обнаружены коробки, в которых оказалось 77272 единицы пиротехники пяти видов.





«По предварительным оценкам стоимость фейерверков и петард, произведённых за границей, но не имеющих документов, подтверждающих их качество и таможенное оформление, составляет 433 млн сумов», — говорится в сообщении.

По этому делу ведутся следственные действия.

За прошедший период 2022 года таможенники совместно с правоохранительными органами выявили 27 фактов незаконной перевозки 109168 единиц пиротехники на сумму 652,8 млн сумов.