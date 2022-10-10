В понедельник погоду по территории Узбекистана будет определять периферия антициклона, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По северу страны и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Осадков не ожидается. Днем температура воздуха не превысит +23…+25 градусов.

В последующие дни до конца рабочей недели, ожидается ослабление периферии антициклона, будет сухо и тепло.

Воздух в ночные часы еще будет прохладным в пределах +7…+10, а днем постепенно прогреваться до +25…+28 градусов, что немного выше средне климатических норм.