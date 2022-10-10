В социальных сетях распространилось сообщение о «жестоком убийстве» заключённого в колонии по исполнению наказания №4 в Навои. Прокуратура Навоийской области прокомментировала эти сообщения.

Отмечается, что 7 октября примерно в 1:35 в комнате в дисциплинарном отделении колонии заключённый М. О. повесился на металлической части железной кровати, сделав верёвку из своей одежды.

М. О. был осуждён в июле 2018 года Андижанским областным судом по уголовным делам по статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «л» статьи 97 (умышленное убийство из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорён к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы, назначенным в порядке статей 60 (назначение наказания по нескольким приговорам) и 61 (правила зачёта при сложении наказаний). До этого он был осуждён четыре раза.

По данному факту специальная прокуратура Навои ведёт доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.