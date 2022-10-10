От отравления алкоголем в больнице в Ташкенте скончались трое мужчин и одна женщина. Один человек остается в коме. Об этом сообщило Daryo, информацию также подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным Daryo, 8 октября 36-летний мужчина, проживающий в одном из районов столицы, был госпитализирован с жалобами на ухудшение самочувствия.

На следующий день, 9 октября, двое мужчин 44 и 65 лет и одна женщина 56 лет, проживающие в том же районе, также были госпитализированы с отравлением алкоголем и скончались.

Еще один доставленный в больницу с симптомами отравления алкоголем 33-летний мужчина в настоящее время находится в коме.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).