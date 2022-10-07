10−13 октября в Ташкенте состоится стратегическое собрание Совета директоров телекоммуникационного холдинга Veon, частью которого является компания Beeline Uzbekistan. Группа компаний впервые проводит ежегодное мероприятие в столице Узбекистана.

Во время визита будут обсуждаться вопросы бизнеса, проведены важные встречи, в том числе с правительством Узбекистана. В сессии примут участие генеральные директора операционных компаний группы Veon из Бангладеша, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана, заинтересованные лучшими практиками развития Beeline Uzbekistan.

Ежегодное мероприятие проведет председатель Совета директоров Veon Гуннар Холт. Также в числе участников собрания — предприниматели, главы крупных компаний и эксперты мирового уровня:

Ханс-Хольгер Альбрехт — главный исполнительный директор компании Deezer с капитализацией 1,4 млрд долларов;

— главный исполнительный директор компании Deezer с капитализацией 1,4 млрд долларов; Оги Фабела — соучредитель Veon Group и FastForward.ai, автор бестселлера «Экономика нетерпения»;

— соучредитель Veon Group и FastForward.ai, автор бестселлера «Экономика нетерпения»; Андрей Гусев — управляющий директор Letter One Technology. Рыночная стоимость компании составляет 26,5 млрд долларов;

— управляющий директор Letter One Technology. Рыночная стоимость компании составляет 26,5 млрд долларов; Ирина Швакман — соучредитель и председатель Revo Technologies с капитализацией более 3 млрд евро;

— соучредитель и председатель Revo Technologies с капитализацией более 3 млрд евро; Карен Линехан — более 30 лет проработала на юридических должностях в Sanofi, одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения;

— более 30 лет проработала на юридических должностях в Sanofi, одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения; Михель Сотинг — проработал более 30 лет в одной из ведущих аудиторских фирм KPMG;

— проработал более 30 лет в одной из ведущих аудиторских фирм KPMG; Мортен Лундал — имеет опыт работы в качестве генерального директора Maxis Bhd с капитализацией 40 млрд долларов и Digi.Com Bhd с капитализацией 29 млрд долларов;

— имеет опыт работы в качестве генерального директора Maxis Bhd с капитализацией 40 млрд долларов и Digi.Com Bhd с капитализацией 29 млрд долларов; Стэн Миллер — генеральный директор AIHSA с рыночной стоимостью 100 млн долларов, генеральный директор Leaderman SArL;

— генеральный директор AIHSA с рыночной стоимостью 100 млн долларов, генеральный директор Leaderman SArL; Василий Сидоров — основной венчурный инвестор, частный инвестор и инвестор в особых ситуациях в России, континентальной Европе, США;

— основной венчурный инвестор, частный инвестор и инвестор в особых ситуациях в России, континентальной Европе, США; Ярослав Глазунов — генеральный директор консалтинговой компании Korn Ferry Russia&CIS с капитализацией 3,2 млрд долларов.

«Проведение стратегического собрания в нашей республике — еще одно подтверждение серьезности инвестиционных намерений Veon и важности того места, которое занимает Узбекистан в современной экономике. Визит в страну позволит руководству Veon скорректировать планы развития в Узбекистане, укрепить контакты с государственными ведомствами и обсудить новые совместные проекты. Уверен, что участие группы, и Beeline Uzbekistan в частности, в процессе цифровизации экономики страны будет только расширяться», — прокомментировал событие генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 220 млн абонентов в восьми странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около ,.6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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