10−13 октября в Ташкенте состоится стратегическое собрание Совета директоров телекоммуникационного холдинга Veon, частью которого является компания Beeline Uzbekistan. Группа компаний впервые проводит ежегодное мероприятие в столице Узбекистана.
Во время визита будут обсуждаться вопросы бизнеса, проведены важные встречи, в том числе с правительством Узбекистана. В сессии примут участие генеральные директора операционных компаний группы Veon из Бангладеша, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана, заинтересованные лучшими практиками развития Beeline Uzbekistan.
Ежегодное мероприятие проведет председатель Совета директоров Veon Гуннар Холт. Также в числе участников собрания — предприниматели, главы крупных компаний и эксперты мирового уровня:
- Ханс-Хольгер Альбрехт — главный исполнительный директор компании Deezer с капитализацией 1,4 млрд долларов;
- Оги Фабела — соучредитель Veon Group и FastForward.ai, автор бестселлера «Экономика нетерпения»;
- Андрей Гусев — управляющий директор Letter One Technology. Рыночная стоимость компании составляет 26,5 млрд долларов;
- Ирина Швакман — соучредитель и председатель Revo Technologies с капитализацией более 3 млрд евро;
- Карен Линехан — более 30 лет проработала на юридических должностях в Sanofi, одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения;
- Михель Сотинг — проработал более 30 лет в одной из ведущих аудиторских фирм KPMG;
- Мортен Лундал — имеет опыт работы в качестве генерального директора Maxis Bhd с капитализацией 40 млрд долларов и Digi.Com Bhd с капитализацией 29 млрд долларов;
- Стэн Миллер — генеральный директор AIHSA с рыночной стоимостью 100 млн долларов, генеральный директор Leaderman SArL;
- Василий Сидоров — основной венчурный инвестор, частный инвестор и инвестор в особых ситуациях в России, континентальной Европе, США;
- Ярослав Глазунов — генеральный директор консалтинговой компании Korn Ferry Russia&CIS с капитализацией 3,2 млрд долларов.
«Проведение стратегического собрания в нашей республике — еще одно подтверждение серьезности инвестиционных намерений Veon и важности того места, которое занимает Узбекистан в современной экономике. Визит в страну позволит руководству Veon скорректировать планы развития в Узбекистане, укрепить контакты с государственными ведомствами и обсудить новые совместные проекты. Уверен, что участие группы, и Beeline Uzbekistan в частности, в процессе цифровизации экономики страны будет только расширяться», — прокомментировал событие генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.
ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).
Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 220 млн абонентов в восьми странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.
В Beeline Uzbekistan работают около ,.6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.
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