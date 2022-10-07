В социальных сетях распространилось сообщение о том, что первоклассникам в школах Андижанской и Ферганской областей в качестве традиционного президентского подарка вручили рюкзаки с логотипами зарубежных брендов Nike, Gucci, Fila, Adidas и Hello Kitty. Ситуацию прокомментировали в Агентстве по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции.

Минюст провел изучение этого инцидента. Выяснилось, что эти рюкзаки были изготовлены частным предприятием «H. P. O.» с использованием зарегистрированных в Узбекистане иностранных товарных знаков и являются, по сути, подделкой товаров мировых брендов.

По данному факту в отношении предприятия «H. P. O.» составлен административный протокол по статье 177 (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования) Кодекса об административной ответственности.

Балыкчинский районный суд по уголовным делам наложил на компанию штраф в 15-кратном размере базовой расчетной величины (4,5 млн сумов).

По данным агентства, 3974 контрафактных рюкзака были заменены ученикам на качественные школьные ранцы.