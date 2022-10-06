В четверг в провинции Нонг Буа Лампху (Таиланд) 38 человек, в том числе 22 ребёнка, были убиты в результате нападения на детский центр бывшего полицейского, сообщило BBC.

Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным правоохранительных органов, нападавший — 34-летний Панья Камраб, который прошлом году он был уволен из полиции за употребление наркотиков.

По данным СМИ Таиланда, Камраб был вооружён дробовиком, пистолетом и ножом. Сообщается также, что он въехал на своем автомобиле в группу прохожих.

В Центральном следственном бюро Таиланда (CIB) сообщили, что после нападения мужчина покончил с собой, а также застрелил свою жену и ребенка.

Как сообщил журналистам представитель полиции, накануне Камраб присутствовал на судебном слушании по делу о наркотиках.