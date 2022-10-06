Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в мероприятиях неформального саммита глав государств СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

Саммит пройдёт 7 октября в Санкт-Петербурге. Повестка дня предусматривает обсуждение актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

По данным агентства АКИpress (Кыргызстан), в рамках мероприятий состоится также празднование юбилеев президентов России и Таджикистана (Владимиру Путину 7 октября исполняется 70 лет, Эмомали Рахмон отметил 70-летие 5 октября).

6 октября Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Владимира Путина орденом «Олий даражали Дустлик» (орден «Дружбы» высшей степени) «за огромный вклад в развитие уз дружбы и сотрудничества» между народами двух стран, а также в связи с его 70-летием.

Агентство со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Кыргызстана, сообщило, что Садыр Жапаров не будет участвовать в саммите, поскольку он «прислушался к обоснованным настояниям кыргызского общества, которое считает неприемлемым Садыру Жапарову присутствовать на торжественном мероприятии, где будут также чествовать 70-летие президента Таджикистана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неформальной встрече глав государств: «Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ — встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане».

«Как правило, протокол [поздравлений] не предусматривает, и обычно подарки передаются по линии протокола. Но, разумеется, всё-таки все друг друга не первый год и даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому, наверняка, чисто по-человечески будут поздравлять с днём рождения [Владимира Путина]», — отметил он.