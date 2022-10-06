В Наманганской области оштрафовали родителей школьника, набросившегося с кулаками на учителя. Они привлечены к ответственности по части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности — за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, сообщило в четверг областное управление народного образования.

Видеозапись с камеры наблюдения в классе появилась ранее в интернете. В сообщении уточняется, что инцидент произошёл 19 сентября в школе №29 Касансайского района на уроке физики.

Учитель выставил из класса учащегося, который мешал вести урок, и передал его заместителю директора по духовно-просветительской работе для беседы.

Вернувшись в класс, мальчик накинулся на учителя. Его одноклассники попытались разнять стороны, что также было запечатлено на видео.

Для изучения инцидента школу посетили сотрудники ОВД и отдела народного образования района. По результатам изучения было принято решение о наложении штрафа на родителей.

Руководству школы были даны указания по обеспечению установления дружеских отношений между педагогами и учащимися, говорится в сообщении.