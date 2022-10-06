В Шерабадском районе Сурхандарьи прошёл первый республиканский фестиваль граната, сообщили «Газете.uz» организаторы мероприятия.

В программу фестиваля вошли экскурсии по гранатовым плантациям, выставки продукции, дегустации, выбор самого крупного плода и производителя самого лучшего сока, посещение завода по переработке гранатов, а также семинары, игры и конкурсы.

Гостями фестиваля стали гранатоводы из Азербайджана, Турции, Кореи, Китая, Таджикистана, Афганистана и Ирана. Цель мероприятия — восстановление Ассоциации гранатоводов Узбекистана, стимулирование развития отрасли и повышение квалификации гранатоводов.

«Гранатоводство является одной из „точек роста“ плодоовощной отрасли Сурхандарьинской области с учётом особенностей региона, в Шерабадском районе гранатоводством занимаются более 5000 человек. Ежегодно там выращивают свыше 30 тысяч тонн граната», — рассказал «Газете.uz» пресс-секретарь одного из партнеров фестиваля, компании Annexure Financial Solutions Мирвахид Миркамилов.





По итогу жюри определило победителей в номинациях:

«Самый вкусный сорт граната» — специализированный кластер «Кувинский гранат» из Кувинского района Ферганской области;

«Самая красивая очистка граната» — компания «Тридорс» Мирзаабадского района Сырдарьинской области;

«Самый вкусный гранатовый сок» — компания «Ташноб Агрологистика» из Янгикурганского района Наманганской области.

Самый крупный гранат в этом году вырастил Мухиддин Абдурахманов из Шерабадского района Сурхандарьи. Выращенный им плод массой 1580 гр размером оказался чуть меньше гандбольного мяча.

Фестиваль организован Ассоциацией гранатоводов Узбекистана при поддержке Европейского союза, Всемирного банка, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Международного центра стратегических разработок и исследований в области продовольствия и сельского хозяйства и хокимията Сурхандарьинской области.