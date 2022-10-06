Масса галактики Млечный путь примерно в 550 млрд раз превышает массу Солнца. Исследования с таким результатом опубликовал британский научный журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.

Учёные из китайских университетов Санься и Цзяотун, Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая, а также из технологического университета Суинберна в Австралии скорректировали старые данные о массе галактики. Ранее другие исследователи приводили расчёт, согласно которому Млечный Путь был примерно в 1 трлн раз тяжелее Солнца. В свою очередь масса Солнца является единицей измерения массы звёзд и составляет 99,86% массы всей Солнечной системы.

«Наши последние результаты показывают, что Млечный путь может быть „тоньше“, чем мы думали. Это означает, что в галактике гораздо меньше несветящейся, но гравитационной тёмной материи, чем предполагалось ранее», — заявила член Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая Сюэ Сянсян.

Для учёных масса имеет решающее значение для понимания движения и расширения галактики. Раньше в её оценке была высокая неопределённость из-за ограниченности наблюдений. Новые данные, полученные с китайского оптического телескопа Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) и спутника Gaia Европейского космического агентства, позволили точно подсчитать массу галактики.

«Наш новый образец не только большой по количеству и охвату, но и фиксирует 3D-положение, 3D-скорость и содержание металла в каждой звезде Млечного Пути», — добавила Сюэ Сянсян.