В конце сентября — начале октября, после объявления в России «частичной мобилизации», на границе Узбекистана со стороны Казахстана образовались длинные очереди из машин с российскими номерами. Сейчас ситуация стабилизировалась, убедились корреспонденты «Газеты.uz», посетившие в среду пограничный пункт пропуска «Гишткуприк» (с казахстанской стороны — «Жибек жолы»).

На границе с обеих сторон спокойно. Очередь из машин днём была небольшая. За всё время, пока журналисты находились у КПП — чуть более часа — границу в Узбекистан пересекли только четыре автомобиля из России.

Пешком перейти границу можно очень быстро, как обычно. На стороне Казахстана машин было всего несколько. Суету создают только привычные валютные менялы.





Граница со стороны Казахстана.

Водители ждут очереди и по сигналу заезжают на досмотр и паспортный контроль. После прохождения границы российские водители сообщили, что сложностей с пересечением границы нет, никому не задают лишних вопросов.

«Мы всё прошли быстро. Пограничники общались вежливо и пожелали нам приятного пути, попросив оценить их работу, нажав кнопку, которая соответствует уровню обслуживания», — поделился Алексей из Тюмени.





Граница со стороны Узбекистана.

Примерно то же самое рассказали другие водители, приехавшие из Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

«Никто ничего лишнего не спросил, про мобилизацию не было ни слова, но мы едем сюда на свадьбу к друзьям», — рассказал Артемий.