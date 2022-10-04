Пожар на заводе Maxam Chirchiq в городе Чирчик Ташкентской области, начавшийся после взрыва в отделе синтеза цеха по выпуску аммиака-1 примерно в 8:30 вторника, потушен. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.

Отмечается, что пострадали два сотрудника завода. Они получают медицинскую помощь в больнице Чирчика.

На месте находятся хоким города Даврон Хидоятов и вице-премьер, министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов.

Комиссия во главе с министром проводит расследование происшествия, о его результатах будет сообщено позже.

Фото

Фотографии предоставлены пресс-службой хокимията Ташкентской области.