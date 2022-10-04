Дополнение: Хокимият Ташкентской области сообщил, что пострадали два сотрудника завода.

Компания «Узкимёсаноат» («Узхимпром») сообщила, что при взрыве на заводе Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей.

«Выбросов вредных газов в окружающую среду не было. Для этого своевременно были предприняты все меры безопасности», — подчёркивается в сообщении.

Взрыв произошёл примерно в 8:30 во вторник. Компания уточняет, что место «короткого взрыва» — отдел синтеза цеха по выпуску аммиака-1. После взрыва начался пожар в колонне синтеза цеха (ранее хокимият области сообщал, что сначала начался пожар).

На место происшествия сразу прибыла комиссия во главе с заместителем премьер-министра, министром энергетики Джурабеком Мирзамахмудовым. Он был назначен на этот пост несколько дней назад. До этого он был главой «Узкимёсаноат».

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара, говорится в сообщении.