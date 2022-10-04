Заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов обратился к узбекистанцам за границей и призвал их к сотрудничеству. Его видеообращение было показано 1 октября в ходе презентации второго эпизода фильма «O'zbekistonlik» в Берлине.

«Сегодня мы хотим объединить весь интеллектуальный потенциал родины, рассыпанный по планете. Создать сеть, сотканную из множества талантливых людей, хранящих слово „Узбекистан“ где-то глубоко в сердце. Мы слишком долго соблюдали дистанцию с вами. Мы обижались и не понимали тех, кто пытался заглянуть за горизонт, уезжал, чтобы найти свой путь, за самореализацией, за счастьем», — признал он.

«Новый Узбекистан мыслит и живет по-другому и призывает к этому всех соседей», — сказал Азиз Абдухакимов.

«Политика президента страны Шавката Миромоновича Мирзиёева с самого начала была направлена на открытость, сотрудничество и безусловную дружбу народов. Мы не хотим ограничиваться географией и стремимся к интеграции в мировое сообщество», — отметил вице-премьер.

«Сейчас именно вы, узбекистанцы, наши соотечественники, являетесь послами нашей страны», — подчеркнул он.

«Вы — наше лицо для мирового сообщества. Через вас ваши коллеги, партнёры, друзья познают Узбекистан. И в то же время я знаю, что каждого из вас наверняка посещала мысль: „Как я могу помочь своей стране?“ У меня есть ответ. Вы уже ей помогаете, найдя себя, реализовав себя, прославив свое имя и став счастливыми», — сказал он.

Азиз Абдухакимов указал, что соотечественники при наличии возможности могут делиться с Узбекистаном своими идеями и инициативами.

«Нашей стране нужна креативная помощь. Сегодня мы создаём для вас первый мост. Ведь главное — где бы ни жили, какие флаги бы ни носили, на каких языках бы ни разговаривали, мы все — узбекистанцы!» — подчеркнул он.

Как мы уже писали, второй эпизод фильма «O'zbekistonlik» рассказывает о главе компании по запуску спутников Exolaunch Дмитрии Богданове и аналитике в Tesla Муштарий Шарифовой. Автор идеи, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев отмечал, что фильм «должен зажечь в глазах молодёжи веру в достижение успеха».