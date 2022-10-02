Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с многочисленными жертвами и серьёзными разрушениями из-за сильного урагана «Иэн» в юго-восточных штатах страны.

«Глава нашего государства передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорого выздоровления пострадавшим», — сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По последним данным, в результате урагана, обрушившегося на юго-западное побережье США в среду, погибло минимум 44 человека, это число может увеличиться, пишет The New York Times. Ураган принёс масштабные разрушения и наводнения, более 2,5 миллиона потребителей остались без электричества.

На следующей неделе президент США и первая леди посетят Флориду, чтобы ознакомиться с работой по устранению последствий стихии. До этого они посетят Пуэрто-Рико, ассоциированное с США государство, серьёзно пострадавшее от урагана «Фиона».